Европейская федерация журналистов приняла заявление солидарности с украинскими журналистами и блогерами, которых преследуют в РФ и на оккупированных территориях. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Европейская федерация журналистов чрезвычайно обеспокоена высоким уровнем физической агрессии в отношении журналистов в Украине; возмущена преследованиями и жестокими нападениями на журналистов-расследователей (в частности, 4 мая 2019 была совершена попытка убийства Вадима Комарова); призывает украинскую власть приложить соответствующие усилия для борьбы с системной безнаказанностью за нападения на журналистов; подчеркивает необходимость регулярных публичных отчетов власти о ходе расследования преступлений против журналистов и поддерживает инициативу НСЖУ о проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Против заявления выступили представители России и Франции. Однозначно к защите предложения НСЖУ и солидарности с украинскими коллегами в своих выступлениях призвали представители журналистских союзов Литвы и Польши и вице-президент Европейской федерации журналистов. Абсолютное большинство делегатов конгресса – более 100 голосов – проголосовали за заявление. Свободу Роману Сущенко, который заключен в России! Свободу заключенным на оккупированном Донбассе Станиславу Асееву и Олегу Галазюку! Свободу осужденному российскими властями в Крыму за профессиональную деятельность Николаю Семене! Свободу и прекращение преследований гражданских крымскотатарских журналистов", – написал Томиленко.

В документе, текст которого опубликовал глава НСЖУ, указано, что преследование украинских журналистов и блогеров должно рассматриваться как прямое нарушение свободы слова и права на объективную информацию. Европейской федерации журналистов поручили выразить солидарность с задержанными украинскими журналистами; "напомнить международным организациям о срочной необходимости освободить всех задержанных журналистов; подтолкнуть российские власти, а также тех, кто принимает решения в оккупированном Донецке, к освобождению журналистов и блогеров" и "использовать все возможные варианты освобождения крымских журналистов".

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, Европейская федерация журналистов является крупнейшим журналистским объединением Европы, в ее состав входят 70 журналистских ассоциаций и союзов из 44 стран (320 000 журналистов). Офис ЕФЖ расположен в Брюсселе, исполком работает на общественных началах. Руководит офисом и персоналом ЕФЖ Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес.

Как сообщала "Страна", за четыре месяца в Украине 23 раза нападали на журналистов.

Также в НСЖУ призвали будущих нардепов прекратить травлю репортеров в Украине.