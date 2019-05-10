В субботу, 11 мая, в Украине сохранится пасмурная и дождливая погода. Ночью в Украине, кроме восточных областей, местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

По данным синоптиков, ночью в Украине температура воздуха опустится до +6-11 градусов. А днем прогреется до +15-20 градусов. А на востоке страны и Закарпатье местами до +21-23; на высокогорье Карпат на протяжении суток от +3 до +8.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила, почему дожди в ближайшие дни не отпустят Киев.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.