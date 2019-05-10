В США создали и испытали 45-килограммовую высокоточную ракету R9X, которая поражает цель металлическими лезвиями, что выбрасываются из корпуса. Об этом информирует The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на собственные источники в администрации США, уверяют, что эта засекреченная система является модификацией ракеты Hellfire. Она весит больше 45 кг и не имеет боеголовки в общепринятом смысле.

Ракета имеет шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения с целью, что позволяет точно поразить цель и уберечь от повреждений окружающие объекты и мирных жителей.

Источники также отмечают, что ракета имеет длину около 1,5 м и используется нечасто, только при возникновении "особых обстоятельств". Например, такими обстоятельствами могут быть необходимы удары по террористическим группировкам.

Разработка высокоточной ракеты стартовала в 2011 году. Предполагалось, что один из ее прототипов смогут использовать для ликвидации лидера группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, но в случае с убийством самого разыскиваемого террориста в мире решили обойтись более традиционными методами.

Это высокоточное оружие применялось по меньшей мере два раза. В первый раз ракета была применена ЦРУ в феврале 2017 года в Идлиб. Второй - в январе 2019 года. Тогда американские военные ликвидировали террориста, причастного к подрыву эсминца США Cole в Йемене в 2000 году.

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