Адвокат Андрей Доманский, который, в частности занимается защитой руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, сумел собрать необходимую сумму в 192 тыс. грн для внесения залога в рамках избранной ему Печерским районным судом Киева меры пресечения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана! Ещё раз всем огромное спасибо!" - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 10 мая.

Фото: facebook.com/andriy.domanskyy

Как сообщала "Страна", 8 мая Печерский райсуд Киева избрал Андрею Доманскому меру пресечения в виде залога, который нужно было внести до 13 мая. Его близкие, коллеги и знакомые объявили сбор средств для внесения необходимой суммы в 192 тысячи гривен.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины 5 апреля предъявила обвинение Доманскому, вручив соответствующий документ. Доманского обвиняют в незаконной приватизации коммунальной собственности в украинской столице в пользу оффшорной компании. Сам адвокат связал это дело с попыткой прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах. В январе 2019 года сообщалось об обысках по трем адресам, в том числе у А.Доманского. Тогда в Генпрокуратуре пояснили, что они связаны с производством по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по сниженной цене.

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