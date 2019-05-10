Путин выразил соболезнования родным известного журналиста Доренко
На вчерашнюю внезапную смерть российского тележурналиста и главреда радиостанции "Говорит Москва" 59-летнего Сергея Доренко отреагировал президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования родным и близким журналиста.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.
"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", - сказал Песков.
Напомним, 9 мая Сергей Доренко скончался в результате разрыва аорты во время управления мотоциклом на Садовом кольце. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Время и дата пока не уточняются.
Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео смертельного ДТП с известным журналистом Сергеем Доренко.
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