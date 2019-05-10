Шевченковский райсуд Киева признал виновным директора БФ "Христианская семья", наместника монастыря "Всех святых Киева" Михаила Возняка в нанесении легких телесных повреждений Надежде Шульгач, приговорив его к штрафу в размере 850 гривен. Соответствующий приговор 2 мая вынесла судья Лидия Щебуняева, сообщается в Едином реестре судебных решений.

Речь идет о нашумевшей истории годичной давности, когда Синод УПЦ Киевского патриархата изначально трактовал как попытку покушения заштатного епископа Черниговского и Нежинского Севастиана (в миру - Михаила Возняка) на патриарха Филарета. Якобы монах-расстрига пытался ворваться в покои Филарета, но ему преградила путь экономка патриархии - монахиня Варвара (в миру - Надежда Шульгач). Севастиан распылил женщине в лицо содержимое баллончика со слезоточивым газом, а затем скрылся.

Как писала тогда "Страна", правоохранители с самого начала поставили такую квалификацию событий под сомнение. Полиция трактовала инцидент в резиденции патриарха Киевского и всея Руси-Украины как злостное хулиганство, возбудив уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины, санкция которой предусматривает вплоть до 7 лет тюрьмы.

Параллельно была назначена судмедэкспертиза, согласно выводам которой телесные повреждения Варвары были оценены как легкие. Это привело к тому, что как минимум в ноябре прошлого года претензии к Возняку существенно смягчили. Так, в суд зашел обвинительный акт об умышленном нанесении монахом-расстригой легких телесных повреждений экономке Филарета (ч.1 ст.125 УК Украины), по которой не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. По одной из версий, сторона УПЦ КП с этим не соглашалась. По крайней мере, как следует из материалов судебного реестра, адвокат Шульгач заявлял ходатайство о возвращении прокурору обвинительного акта по делу. Впрочем, в этом ему было отказано, и к началу мая 2019 года суд вышел приговор в скандально начинавшейся истории.

В его тексте нет никаких отсылок или упоминаний о том, что Севастиан год назад вынашивал планы покушения на Филарета, о чем упоминалось в сообщении Синода. В приговоре инцидент в резиденции УПЦ КП описывается как недоразумение между Возняком и Шульгач.

Согласно приговору, вечером 25 мая 2018 года заштатный епископ вместе с сыном прибыл в покои Филарета, принеся с собой 31 экземпляр книги "За пределами алтаря, как дальше жить" для владыки. И в коридоре помещения церкви столкнулся с экономкой Варварой. Та якобы стала на него кричать, не пуская на кухню, где трапезничал Филарет. После этого Возняк "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" распылил в лицо женщине содержимое также принесенного с собой баллончика со слезоточивым газом "Перец-1", и скрылся.

Свою вину в содеянном Михаил Возняк полностью признал, обратившись, среди прочего, с письменными извинениями к экономке Филарета. Суд, учитывая общественно-полезную деятельность монаха-расстриги, положительные характеристики, а также участие в АТО на территории Донецкой области, постановил признать его виновным в совершении преступления. Приговором Шевченковского райсуда на Севастиана был наложен штраф в размере 850 гривен. Также заштатному епископу УПЦ КП придется возместить судебные издержки на проведение экспертизы по делу - 1029,8 грн. Изъятый у него баллончик со слезоточивым газом, а также тираж книги "За пределами алтаря: как жить дальше", суд постановил вернуть церковнику.

Ранее "Страна" информировала, что Филарет собирается восстановить УПЦ КП и стать ее главой.

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