В Киеве в воскресенье, 12 мая, в связи с IV Киевским Евро Марафоном ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Марафон стартует в 9:00. Проведение спортивного события поддержано распоряжением КГГА № 747. Документом предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 8:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега:

старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский")

улица Саксаганского

площадь Победы – проспект Победы (нечетная сторона) до перекрестка с переулком Полевым – разворот (проспект Победы, 45)

проспект Победы – площадь Победы

улица Саксаганского

улица Большая Васильковская – разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри)

улица Большая Васильковская

улица Жилянская

финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") (3 круга).

Kyiv Euro Marathon – это беговой праздник в столице при поддержке представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств – членов ЕС. В 2019 году главной целью этого мероприятия являются празднование дней Европы в Украине, демонстрация приверженности к активному образу жизни.

По информации организаторов, 12 мая на старте соберутся более 3000 бегунов из разных стран мира. В этом году участников ждут обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Еще одно новшество – соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км. Финишерам всех дистанций вручат памятные медали, дизайн которых тематически продолжает медали предыдущих лет.

Напомним, в прошлом году в связи с марафоном Wizz Air в столице ограничивали не только движение транспорта, но и работу метро.

В четверг, 9 мая, в Киеве с 05:00 перекрывали движение возле Парка Вечной Славы. Как сообщала "Страна", в День Победы по Крещатику прошло полутысячное шествие памяти погибших защитников Украины.