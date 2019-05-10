9 мая в словацких городах - Братиславе и Михаловце - спецназ провел операцию по задержанию лиц, подозреваемых в похищении людей. Одним из задержанных оказался гражданин Украины, сообщает Мукачево.net.

По данным словацкой полиции, были задержаны по крайней мере два человека. Всего было привлечено около 20 спецназовцев в масках и 6-7 автомобилей.

Уточняется, что в городе Михаловце был задержан 35-летний мужчина. По имеющейся у СМИ информации, он из Украины, а в Словакии проживал с семьей несколько лет. Занимается профессионально боевыми искусствами.

Фото: mukachevo.net

В частности, украинца обвиняют в случае, который произошел в одном из отелей Братиславы еще в декабре прошлого года. Тогда камеры наблюдения зафиксировали как происходит похищение человека, вероятно - иностранца. Свидетели подтвердили, что он говорил по-русски.

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