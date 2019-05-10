Первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк отказалась открывать заседание в пятницу и заявила, что считает процедуру увольнения главы Нацсовета Юрия Артеменко вызывающей вопросы. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Приняв решение о досрочном оставлении своего поста из-за усталости, глава не информировал меня об этом, не передал мне никаких дел, никто из членов, зная, что я была в выходные в командировке ... не обсудил со мной именно эти вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас выяснили все эти вопросы и потом начали голосовать", - заявила она.

По ее словам, увольнение Артеменко президентом Украины создает коллизию соответствующих статей и норм Конституции Украины и закона о Нацсовете. "На случай досрочного увольнения создана специальная статья в законе о Нацсовете. Как мы знаем, это было сделано для того, чтобы независимость Нацсовета не была никаким способом нарушена… Я считаю, что мы должны провести заседание, на котором рассмотрим это заявление, которое я, кстати, так и не видела, и, кажется, немногие из присутствующих здесь его видели", - сказала Ольга Герасимюк, подчеркнув, что до начала работы Нацсовета необходимо выяснить правовой статус этого обстоятельства.

В то же время другие члены Нацсовета, в том числе Уляна Фещук, Владимир Горковенко и Сергей Костинский – не поддержали Герасимюк, однако заседание Нацсовета все же не состоялось.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию. Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, поступившее именно в это время предложение перейти на другую работу".

Напомним, что Порошенко назначил бывшего "инквизитора СМИ" Артеменко на новую должность.

Также "Страна" разбиралась, почему Юрий Артеменко спешно покинул пост главы Нацсовета по телерадиовещанию.