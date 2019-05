Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его полуторачасового выступления перед сенатом. Инцидент попал на видео, которое опубликовал в своем микроблоге в Twitter журналист Нестор Корралес.

На видео заметно, что сначала глава государства даже не заметил гигантское насекомое, которое карабкалось в сторону его головы. Заметив же, Дутерте прервал выступление и смахнул его, опередив помощницу, которая пыталась сделать это стопкой бумаг.

"Это либерал! Это точно", - пошутил Дутерте, имея ввиду представителей оппозицинной Либеральной партии.

После этого президент Филиппин продолжил речь.

WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc