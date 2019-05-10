В Киеве неизвестные похитили маленькую девочку с парковки возле магазина. Они усадили ее в черный Mercedes и скрылись, сообщает "Информатор".

ЧП произошло около "Эпицентра" на ул. Полярной. Полиция объявила план "Перехват". Мужчина и женщина вывели девочку из магазина и насильно посадили в транспорт. По словам очевидцев, номерной знак на авто злоумышленников – "ВВ 2064 СН".

Примерный возраст девочки составляет около 4 лет. Она была одета в розовую курточку. "Ребенок кричал о помощи", – уточнили в СМИ. Подробности инцидента уточняют правоохранители.

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