В Киеве у строймагазина похитили девочку, зовущую на помощь, полиция объявила план "Перехват"
В Киеве неизвестные похитили маленькую девочку с парковки возле магазина. Они усадили ее в черный Mercedes и скрылись, сообщает "Информатор".
ЧП произошло около "Эпицентра" на ул. Полярной. Полиция объявила план "Перехват". Мужчина и женщина вывели девочку из магазина и насильно посадили в транспорт. По словам очевидцев, номерной знак на авто злоумышленников – "ВВ 2064 СН".
Примерный возраст девочки составляет около 4 лет. Она была одета в розовую курточку. "Ребенок кричал о помощи", – уточнили в СМИ. Подробности инцидента уточняют правоохранители.
Ранее мы рассказывали, как в Киеве группа мужчин похитила трехлетнего мальчика.
Еще мы писали, как в Киеве во время пробежки похитили гражданина Грузии.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!