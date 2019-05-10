На сайте Верховной Рады петиция "О приостановлении решения Верховной Рады Украины о принятии проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", набрала уже 1810 голосов.

Согласно тексту петиции, народным депутатам предлагается отменить решение относительно Закона о статусе государственного языка.

Отметим, что документ подписали директор Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной Елена Бережная и координатор движения "Защитим русский язык в Украине" Андрей Иванов, который выступил инициатором петиции.

Петиция опубликована 2 мая. Подписанты считают, что закон о функционировании украинского языка как государственного может привести к нарушению отдельных статей Конституции Украины и норм Европейской хартии о региональных языках. "Шокированы принятием Верховной Радой Украины решения о принятии в целом проекта закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", считаем, что он нарушает статьи 10, 24, 34, 53 Конституции Украины, которые гарантируют равные права всем гражданам Украины, независимо от их языковой принадлежности, а также нормы Европейской хартии о региональных языках, является дискриминационным для русскоязычных граждан и других граждан меньшинств, в том числе жителей Закарпатья", – сказано в тексте петиции.

Автор также перечислил требования к Верховной Раде, среди которых принятие постановления об отмене решения принять закон и запрет спикеру подписывать его до истечения срока, установленного законодательством для сбора 25 тыс. подписей в поддержку электронной петиции. Сбор подписей будет завершен через 84 дня.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 278 депутатов Верховной Рады. Документ приняли с поправками, озвученными нардепом от "Народного фронта", главой парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким под стенограмму.

Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

На сайте Рады зарегистрированы постановления об отмене голосования №5670-д-П нардепов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Вадима Новинского, №5670-д-П1 внефракционных депутатов Юрия Бойко и Юлия Иоффе и парламентариев от Оппозиционного блока Василия Нимченко, Нестора Шуфрича и Михаила Папиева, №5670-д-П2 нардепа от Оппозиционного блока Сергея Долженкова и №5670-д-П3 внефракционного нардепа Сергея Дунаева и его коллег из Оппозиционного блока Папиева и Николая Скорика.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий 26 апреля заявил, что Рада рассмотрит все постановления 14 мая, и если они не будут поддержаны, он неотложно подпишет закон о языке и передаст его на подпись президенту.