В Киеве на Подольско-Воскресенском мосту (т.н. мост на Троещину), который хотели еще два года назад предложить достроить китайцам, рухнул подъемный кран. Об этом сообщила жительница столицы Ольга Онищенко на своей странице в Facebook в пятницу, 10 мая.

"На Подольско-Воскресенском мосту вроде как упал кран. Не похоже, что разбирают", – написала она. Онищенко также опубликовала фотографии, на которых видно, что кран лежит поперек моста.

Официальных комментариев со стороны столичных властей и ГСЧС в связи с этим инцидентом пока нет.

Фото: facebook.com/Olyayao

Напомним, мост, который начали строить с 1993 года, должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка, Радужный массив и Троещиной. Общая протяженность мостового перехода - около 7,5 километров. По нему планируется проложить линию метро. Этот мост считается "черной дырой бюджетных средств", на него уже потрачено более 3 млрд грн, но нужны, по словам властей еще 4 млрд грн.

Напомним, что Подольско-Воскресенский мост Киева открыл собственную страницу в Facebook.

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