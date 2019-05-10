Президент Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени руководителя главного департамента Администрации президента Юрия Онищенко и еще восьмерых членов АП.

Об этом говорится в указе президента №188 от 4 мая.

Так, орден "За заслуги" І степени получил первый заместителя управляющего делами аппарата Верховной Рады Николай Гамана, орден "За заслуги" ІІ степени - заместитель главы АП Константин Елисеев.

Кроме того, орденом "За заслуги" ІІІ степени глава государства наградил заместителя руководителя главного департамента – руководителя департамента Администрации президента Игоря Лурина, орденом Данила Галицкого - заведующего отдела главного департамента Администрации Николая Антипова и заведующего отдела Администрации Богдана Тыруся.

Кроме этого, Порошенко присвоил звания "Заслуженный экономист Украины" – заместителю руководителя главного департамента Администрации президента Елене Аникеевой, заместителю руководителя главного департамента АП Светлане Липинской и "Заслуженный работник социальной сферы Украины" – главному консультанту приемной президента АП Ирине Божко.

Все они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко раздал награды министру культуры Евгению Нищуку, сестре Ротару, а также своим спикерам.

Еще мы писали, что Порошенко посмертно наградил орденом погибшую пулеметчицу ВСУ Яну Червоную.