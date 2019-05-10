Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своем видении главы ГПУ при президентстве Владимира Зеленского. Он допускает, что этот пост останется за Юрием Луценко. Об этом олигарх заявил в комментарии РБК-Украина.

"Мое мнение? После того как Зеленский заявил, что его нужно убирать, как можно уже оставлять. Мое мнение - я бы оставлял, до следующей Рады точно", - заявил Коломойский.

На вопрос, с какой целью, он парировал: "А чем он мешает? Я не зря задаю вопрос, кому он мешает. Видишь, ты автоматически уже стал заложником своих высказываний предвыборных или каких-то идеологем про новые лица. Ну дайте новое лицо на генпрокурора", - ответил Коломойский журналисту.

Ранее Коломойский выдал прогноз на президентство Владимира Зеленского. Также он назвал имена чиновников, которые должны остаться при Зеленском. Также Коломойский уверяет, что не давал Тимошенко денег на выборы, хотя она и просила.