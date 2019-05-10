Международный трибунал по морскому праву ООН вынесет решение в деле о захвате Россией 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей ориентировочно 25 мая. Об этом перед закрытием слушаний сообщил председательствующий судья, передают Украинские новости.

"Ориентировочная дата вынесения решения в этом деле назначена на субботу, 25 мая 2019. Стороны будут заблаговременно проинформированы о каких-либо изменениях этой даты", - говорится в сообщении.

В ходе слушаний Украина попросила Международный трибунал в качестве временных мер обязать Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и освободить арестованных членов их экипажей, закрыть уголовные дела против них и не открывать заново. В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), иностранные государства не могут арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству военно-морские суда.

25 ноября прошлого года украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их захватили четыре пограничные корабли РФ. По данным Минобороны, 6 украинских моряков получили ранения, двое - тяжелые. В целом захвачено 23 военнослужащих, однако российский омбудсмен назвала число 24.

Напомним, что сегодня заседание Международного трибунала по украинским морякам длилось всего 3 часа.

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