В Киеве перед судом предстанет преступная группа, которая в промышленных масштабах изготавливала поддельное оливковое масло под видом известных торговых брендов и реализовала свою продукцию на сумму в 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсети Facebook. Уточняется, что завершено досудебное расследование и дело направлено в суд .

"Три человека, организовавшись в преступную группу, арендовали на территории города Киева складское помещение, где из низкокачественного подсолнечного масла делали "оливковое" масло и разливали ее в металлическую тару, маркированную под известные и вымышленные бренды. В дальнейшем смесь под видом оливкового масла сбывали на территории Украины в оптовых масштабах", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что изъятая продукция по проверенным показателям к оливковому масла не относится и не соответствует требованиям госстандарту ДСТУ, что в свою очередь свидетельствует об опасности для потребителей.

В процессе расследования следователи СО Соломенского управления полиции обнаружен цех по изготовлению и разливу контрафактного оливкового масла. Согласно изъятой финансовой документации, злоумышленники успели реализовать контрафакта почти 2,5 миллиона гривен.

"В настоящее время обвинительный акт по обвинению 3 лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) УК Украины, направлено в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - уточняется в сообщении.

Фото: facebook.com/ Прокуратура міста Києва

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