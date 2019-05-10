Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля осмотрел украинский врач. Об этом сообщил заместитель главы МИД Егор Божок на своей странице в Twitter. Он добавил, что МИД работает с датской стороной для решения сложившейся проблемы.

"Имел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - написал Божок.

Фото: twitter.com/YehorBozhok

Замглавы добавил, что Даниэля уже осмотрел украинский врач и с ребенком все хорошо. "Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию", - проинформировал Божок.

Напомним, 9 мая министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве. Мать Анастасия несколько дней под зданием посольства добивается встречи с сыном.

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