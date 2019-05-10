Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению представителю президента Ирине Луценко (нардеп от БПП и жена главы ГПУ Юрия Луценко) слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018г по 8 апреля 2019г. Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда Киева.

"Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - говорится в сообщении.

В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

В пресс-службе суда напомнили, что истцом в деле выступил народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина"). Он просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включение такого выступления в повестку дня.

"Также Сергей Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады", - отмечается в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАБУ открыли дело против спикера Парубия.

Также мы сообщали, что Парубий пообещал поставить на голосование свою отставку, но с одним условием.