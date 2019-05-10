9 мая 2019 года телеканал "Интер" снова стал лидером украинского телеэфира по массовой всеукраинской аудитории 18+. Доля канала составила 14,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Всего в Украине День Победы на "Интере" посмотрели 12,2 млн зрителей. Кроме того, за трансляцией праздничных проектов канала в интернете и социальных сетях следили еще около 1,4 млн человек. В 2018 году 9 мая "Интер" тоже был лидером украинского эфира - вместе с каналом День Победы отметили 13 млн зрителей.

Все продукты собственного производства, которые творческая команда телеканала подготовила специально к праздничной дате, показали высокие цифры просмотра.

Традиционный праздничный марафон "Наша Победа", который длился в прямом эфире "Интера" более 5 часов, собрал долю 11,4% среди массовой всеукраинской аудитории 18+. Больше всего телезрителей заинтересовали истории ветеранов Великой Отечественной войны - Георгия Чижевского о взятии Берлина и Александры Романчиковой об оккупированном Киеве, сюжеты о концентрационных лагерях в Гамбурге и в Винницкой области, о вкладе в Победу генерала Николая Ватутина и сюжет о восстановлении памятников героям войны. А также трансляция в прямом эфире акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" из Киева, во время которой более 50 тыс. людей прошли маршем памяти с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

С огромным успехом прошел большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Концерт собрал долю 19,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше (вся Украина). Концерт, снятый телеканалом "Интер" к празднованию Дня Победы, возглавил ТОП каналов в своем слоте. В Украине его смотрели 6,4 млн человек.

Премьера документального проекта "Люди Победы. Наше дело правое!" прошла с долей 11,9% среди зрителей 18+ в Украине.

Также телеканал "Интер" порадовал зрителей премьерой снятого по заказу канала сериала "Ни шагу назад!". Его доля среди зрителей 18+ в Украине составила 16,1%, а по аудитории 18-54 в крупных городах - 13,5%. По обеим аудиториям 6-серийная военная драма стала лидером своего слота.

Кроме продуктов собственного производства, на канале были показаны любимые многими поколениями фильмы - "Шел четвертый год войны" (доля 11,8%) и "Аты-баты, шли солдаты" (14,0%).

Ранее "Страна" писала о том, что по данным МВД, отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев.

Также мы сообщали, что в Одессе к Памятнику неизвестному матросу 9 мая возложили море цветов.