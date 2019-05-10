Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) приняла специальное заявление солидарности с украинскими журналистами, которые подвергаются преследованию в России, на оккупированном Донбассе и в Крыму. Об этом на всоей странице в соцсети сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Против заявления выступили представители России и Франции. Однозначно в защиту предложения НСЖУ и за солидарность с украинскими коллегами в своих выступлениях призвали представители журналистских союзов Литвы и Польши и вице-президент ЕФЖ. Абсолютное большинство делегатов Конгресса - более 100 голосов - проголосовали за заявление", - написал он.

Тем временем НСЖУ требует освобождения украинских журналистов и прекращение их преследования.

"Свободу Роману Сущенко, который заключен в России! Свободу заключенным в оккупированном Донбассе Станиславу Асееву и Олегу Галазюку! Свободу осужденному российскими властями в Крыму за профессиональную деятельность Николаю Семене! Свободу и прекращение преследований гражданских крымскотатарских журналистов!!!!" - написал председатель НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

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