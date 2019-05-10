Жестокая драка произошла вечером в четверг, 9 мая, в Киеве возле ТЦ Gulliver. Об этом сообщает в соцсети сообщество Киев Оперативный.

В сообщении говорится, что мужчина пытался заступиться за мальчика, которого избивали подростки и в результате они бросились с кулаками на него, повалили на землю и стали бить ногами.

"По предварительной информации, ребята начали бить мужчину. Все они какие-то неадекватные. Проходящий мужчина, который на видео в белой кофте, просто хотел заступиться за мальчика, которого били. В итоге, его начали бить тоже, а потом забросили в фонтан", - говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит кадры жестокости

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео массовой драки возле концерт-холла Stereo Plaza в Киеве.

Также мы сообщали, что в Волынской области избили и ограбили журналистов, снимающих сюжет о янтаре.