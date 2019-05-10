"Укрзализныця" решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев–аэропорт "Борисполь" в пиковые часы. Об этом 10 мая сообщается на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Ж/д экспресс в аэропорт Борисполь был запущен 30 ноября прошлого года и перевезли более 285 тыс. пассажиров.

Напомним, 4 мая "Укрзализныця" запустила тестовый рейс сдвоенного состава поездов по маршруту Киев — аэропорт "Борисполь". Этот запуск стал возможным благодаря введению в эксплуатацию после модернизации шестого состав дизель-поезда Pesa.

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