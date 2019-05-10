Директор НАБУ Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы США и взял время для подготовки документов. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

В начале допроса директор НАБУ заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч. 7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время для изложения показаний и предоставления подтверждающих показания документов. Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.

Кроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования. Таким образом, по сути допрос не состоялся.

По словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, Сытник указал на то, что в данное время при постановке любых вопросов будет пользоваться правом о письменной даче показаний. Директор НАБУ покинул помещение ГПУ сразу после общения с прокурором.

Генеральный прокурор Юрий Луценко также заявил, что директор НАБУ вел разговоры о том, что якобы хочет поддержать Хиллари Клинтон и не хочет поддержать Дональда Трампа в одном из охотничьих баз отдыха на территории Ровенской области. Кроме того, Сытник не заплатил за отдых.

"И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - сообщил Луценко.

Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции. "Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 мая стало известно, что Сытника вызывают на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Директора НАБУ намерены допросить в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

Статья о превышении служебных полномочий, вероятно, появилась после того, как внефракционный нардеп Борислав Розенблат обнародовал аудио с голосом якобы Сытника и признаниями в помощи кандидату в президенты на прошлых выборах в США Хиллари Клинтон.

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