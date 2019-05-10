Вчера, 9 мая, лондонский Арсенал со счетом 4:2 обыграл Валенсию на ее поле в ответном полуфинале Лиги Европы и вышел в финал турнира.

Но игра оказалась омрачена неприятным инцидентом. Сразу после финального свистка рефери Данни Маккели футболисты устроили массовую драку на кромке поля. Вначале после небольших толчков было впечатление, что все закончится быстро, но в итоге в потасовке приняли участие едва ли не все игроки двух команд.

Арбитр спокойно дождался пока страсти остынут и решил не оставлять этот эпизод без внимания. Уже после матча он показал по желтой карточке Александру Ляказетту (Арсенал) и Габриэлю (Валенсия).

Фото: Футбол 1

Напомним, что в финал, который состоится в Баку 29 мая, вышли "канониры", где они встретятся со своими соотечественниками из Челси.