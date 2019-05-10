В Киеве на Окружной дороге, возле Обойного рынка произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля ВАЗ 2106 и грузовика MAN. ДТП случилось в пятницу, 10 мая, около 7:00. Об этом сообщает "Информатор".

В салоне легковушки находились двое военных. При столкновении авто оба мужчины получили несовместимые с жизнью травмы.

Как уточнили в полиции, водитель автомобиля ВАЗ с пассажиром двигались по Окружной дороге в сторону Академгородка. Возле Обойного рынка легковой автомобиль на полной скорости врезался в припаркованный на крайней правой полосе грузовик MAN.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина-водитель ВАЗ уснул за рулем во время движения. По предварительным данным, военные возвращались домой в город Каменец- Подольский с учений Объединенных сил.

На месте происшествия работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, медики сорой помощи и представители Вооруженных сил Украины. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

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