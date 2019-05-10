В четверг, 23 мая, в аэропорту "Борисполь" состоится открытие многоуровневого паркинга на 1000 паркомест. Открытие пройдет на крыше паркинга с автошоу "KBPAEROPARTY и музыкальным фестивалем. Об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

Организаторы обещают, что в этот день услуги многоуровневого паркинга будут бесплатными до 00:00! В программе масштабного мероприятия - музыкальное рок-шоу, автомобильные развлечения, мастер-классы, и лаунж зоны. Ведущие мероприятия - Соня Сотник и Сергей Кузин, неизменные голоса радио-шоу "Камтугеза".

"Аэропорт "Борисполь" будет ждать в гости не только автолюбителей, но и всех, кто любит альтернативные "колеса": мотоциклы, велосипеды, ролики, сигвеи, самокаты и др. Следите за обновлениями и узнавайте больше о развлечениях, музыкальные группы и "фишки" программы нашего фестиваля", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/airportboryspil

Как сообщала "Страна", 31 марта международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F.

Напомним, во время строительства экспресса "Киев-Борисполь" обнаружили миллионные хищения средств.

Ранее "Страна" писала о том, что Бориспольский экспресс не смог поехать в аэропорт из-за сломанной двери.