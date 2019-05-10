Вчера, 9 мая, прошли ответные полуфиналы Лиги Европы по итогам которых за трофей сразятся два английских клуба Арсенал и Челси.

Финал пройдет 29 мая в Баку, и в связи с этим могли возникнуть некоторые проблемы с полузащитником Арсенала, экс-игроком Шахтера Генрихом Мхитаряном.

Однако футбольная федерация Азербайджана заверила УЕФА в том, что у армянского игрока не возникнет проблем со въездом в страну. Об этом передает ТАСС.

"Рассылка писем в футбольные ассоциации, клубы и посольства с целью получения виз игроками для участия в матчах под эгидой УЕФА в других странах - стандартная для организации процедура. В этом отношении УЕФА и Арсенал запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности", - заявили чиновники УЕФА.

Напомним, что Генрих Мхитарян во время выступлений за дортмундскую Боруссию в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской Габалы (3:1) из соображений безопасности.

А в этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против Карабаха (3:0), которая прошла в Баку. Главный тренер Арсенала Унаи Эмери объяснил отсутствие игрока тем, что он "не может путешествовать сюда", а тренер Карабаха Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.

Генрих Мхитарян в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.