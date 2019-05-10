Авиакомпания Lauda (ранее Laudamotion), с августа 2018 года контролируемая ирландским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair, с 27 октября текущего года увеличит частоту выполнения рейса из Киева в Вену (Австрия) с пяти раз в неделю до ежедневной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы продажи билетов Ryanair.

В настоящее время лоукостер выполняет полеты между Киевом и Веной пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Кроме того, рейсы из Киева в Вену выполняют авиакомпании МАУ, WizzAir и Austrian Airlines.

Как сообщалось, в январе Ryanair сконцентрировал 100% австрийской авиакомпании Laudamotion, позже переименованной в Lauda. В августе 2018 года Ryanair объявила о завершении приобретения 75% акций Laudamotion, ранее, весной, купив 24,9% акций авиакомпании.

Согласно информации на сайте, флот Lauda состоит из 19 самолетов производства Airbus. Полеты осуществляются по 49 направлениям в 18 странах. Штаб-квартира компании расположена в Вене, при этом компания также развивает базы в Штутгарте и Дюссельдорфе (Германия), планируя перевезти в 2019 году 5 млн пассажиров.

РАнее "Страна" писала о том, что лоукост Wizz Air возобновит полеты из Киева в польский Люблин.

Также мы сообщали, что авиакомпания МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX.