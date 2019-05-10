Сегодня, 10 мая, Международный трибунал по морскому праву начал слушания по делу о захвате Россией 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей в Керченском проливе. Об этом сообщают "Украинские Новости".

По словам председательствующего судьи, заявление в трибунал Украина подала 16 апреля. В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), иностранные государства не могут арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству военно-морские суда.

Украинская сторона во время заседания в Международном трибунале по морскому праву попросила трибунал обязать Россию вернуть суда и членов экипажей. Об этом заявила представитель Украины Елена Зеркаль во время своего выступления в трибунале.

"Сегодня Украина просит трибунал применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - отметила Зеркаль. Она подчеркнула, что каждый дополнительный день содержания, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседания только обостряют спор между сторонами.

"Этот трибунал ранее отметил, что военный корабль является "выражением суверенитета" его государства флага. И он признал, что каждый день задержания военного корабля наносит материальный и непоправимый ущерб правовым и практическим интересам государства флага", - отметила Зеркаль.

Ущерб, нанесенный Украине, ее военно-морским судам и членам их экипажей, является серьезным и растет с каждым днем. Поэтому, соответственно, ситуация является чрезвычайно срочной.

На своей странице в Facebook Зеркаль привела текст своего полного выступления в трибунале:

Ранее Зеркаль сообщила, Украина привлекла к защите авторитетных профессоров. Она отметила, что слушания продлятся три часа. "Использовать каждый без исключения доступный путь защиты – единственная верная для нас тактика. Но вместе с тем такая "гиперактивность" добавляет нам работы, потому что Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах вы можете увидеть, как Россия упражняется в мастерстве называть белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым", – заявила глава делегации Украины в Международном трибунале.

Зеркаль подчеркнула, что в международном публичном праве особенно важным является мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций.

"Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, запятая, сноска – буквально все важно и может стать решающим. И не важно, речь идет о выступлении, письменном документе или одном из сотен приложений к документам", – отметила она.

По словам Зеркаль, на заседании 10 мая в поддержку Украины выступят представители юридической компании Covington & Burling Марни Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.

В июне к слушаниям присоединится Стерлингский профессор международного права Йельского университета Гарольд Коу.

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Как сообщала "Страна", Россия отказалась от участия в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам.

Напомним, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения моряков. Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.

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