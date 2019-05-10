Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы об выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщается на сайте президента.

В процессе разговора стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. "Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы в ответ на так называемые паспортные указы", - говорится в сообщении.

Также в контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопроса освобождения 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в Керченском проливе в ноябре 2018 года, особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.

Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности внешней политики, прежде всего в отношении ЕС и развитии украинско-немецкого стратегического партнерства.

Также Ангела Меркель заверила, что Украина останется в центре внимания политики ЕС и Германии.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко напоследок присвоил главе СБУ Грицаку звание Героя Украины.

Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что остается в политике, чтобы следить за курсом Украины в НАТО и ЕС.