Информация о возможном участии президента США Дональда Трампа в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского является закрытой. Об этом Украинским новостям сообщил спикер по политическим вопросам команды Зеленского Дмитрий Разумков.

"Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам", - сказал он изданию. По его словам, как уже сообщил спецпредставитель США Курт Волкер, представительство США на инаугурации будет на самом высоком уровне.

Напомним, что адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование "сговора" Клинтон.

Также мы писали о том, что в Белом доме заявили, что Трамп уже ждет начала работы с командой Зеленского.