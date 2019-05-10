Украинский институт нацпамяти обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу после его заявлений о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Об этом председатель института Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в г.Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - говорит Вятрович, комментируя намерения Кернеса удовлетворить петицию о возвращении харьковскому проспекту имени Жукова.

Он также обратил внимание, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Жукова в рамках закона о декоммунизации, подтверждается решениями административных судов. Вятрович предупредил Кернеса, что в случае присвоения харьковской властью имени Жукова любым объектам топонимики Украинский институт нацпамяти обратится в Генпрокуратуру о признании соответствующих действий неправомерными и их отмены в судебном порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

Председатель институт напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. "Вместе остановим реванш!" - добавил Вятрович.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

В то же время, электронная петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко и станции метро Дворец спорта в Харькове прежнее название - имени маршала Георгия Жукова, набрала необходимое количество голосов. Об этом свидетельствует информация на странице петиции в пятницу, 10 мая.

Так, петиция зарегистрированная 8 мая в 12:57, по состоянию на утро пятницы набрала 5588 голосов при необходимых 5000. Теперь инициативу должен рассмотреть городской совет. А вот поддержит ли ее теперь Кернес - неизвестно.

Как сообщала "Страна", мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.

Напомним, после заявление Кернеса быстро набралось нужное число голосов для возвращения имени Жукова проспекту в Харькове.