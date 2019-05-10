Генпрокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области, им стал Роман Токарь. Предыдущего прокурора, Виктора Матвийчука, избрали членом Высшего совета правосудия. Об этом Луценко заявил во время совещания прокуроров в Днепре, сообщает 112 Украина.

"Не буду скрывать, что перед тем, как назначать нового прокурора области, я посоветовался с предыдущим, и по его рекомендации было принято решение о назначении Романа Николаевича Токаря прокурором Днепропетровской области. Сегодня я еще раз объявлю о приказе от 22 апреля о назначении старшего советника юстиции Токаря Романа Николаевича на должность прокурора Днепропетровской области со 2 мая 19-го года на время командировки Матвийчука в Высший совет правосудия для участия в ее работе на постоянной основе", – отметил Луценко.

Отмечается, что Токарь прошел от помощника прокурора одного из районов Днепра до заместителя прокурора области. В областной прокуратуре работает 19 лет.

За 2018 год Роман Токарь задекларировал автомобиль Toyota 2011 года выпуска, квартиру в Днепре, жилой дом в области и один земельный участок. Еще тремя земельными участками владеет жена. За год на должности заместителя прокурора Днепропетровской области, начальника следственного управления Роман Токарь заработал 622 тысяч 310 гривен.

Роман Токарь. Фото: dv-gazeta.info

Ранее экс-прокурор Виктор Шокин рассказал "Стране", как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.

Также мы писали о том, что у Зеленского решили заменить Луценко антикоррупционным активистом.