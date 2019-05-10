Токарь стал главным прокурором Днепропетровской области
Генпрокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области, им стал Роман Токарь. Предыдущего прокурора, Виктора Матвийчука, избрали членом Высшего совета правосудия. Об этом Луценко заявил во время совещания прокуроров в Днепре, сообщает 112 Украина.
"Не буду скрывать, что перед тем, как назначать нового прокурора области, я посоветовался с предыдущим, и по его рекомендации было принято решение о назначении Романа Николаевича Токаря прокурором Днепропетровской области. Сегодня я еще раз объявлю о приказе от 22 апреля о назначении старшего советника юстиции Токаря Романа Николаевича на должность прокурора Днепропетровской области со 2 мая 19-го года на время командировки Матвийчука в Высший совет правосудия для участия в ее работе на постоянной основе", – отметил Луценко.
Отмечается, что Токарь прошел от помощника прокурора одного из районов Днепра до заместителя прокурора области. В областной прокуратуре работает 19 лет.
За 2018 год Роман Токарь задекларировал автомобиль Toyota 2011 года выпуска, квартиру в Днепре, жилой дом в области и один земельный участок. Еще тремя земельными участками владеет жена. За год на должности заместителя прокурора Днепропетровской области, начальника следственного управления Роман Токарь заработал 622 тысяч 310 гривен.
Роман Токарь. Фото: dv-gazeta.info
Ранее экс-прокурор Виктор Шокин рассказал "Стране", как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.
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