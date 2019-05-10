Причиной смерти известного российского журналиста Сергея Доренко, который разбился на мотоцикле в Москве, судмедэксперты назвали скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца (гемотампонаду).

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на два источника в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, прошлой ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста. Процедура проходила в морге при Троекуровском кладбище.

Напомним, гибель Доренко случилась 9 мая. Он погиб после падения с мотоцикла. Журналист ехал от Курского вокзала в сторону Таганской площади. Предположительно он за рулем почувствовал себя плохо и мотоцикл завалился на бок. Медики пытались реанимировать Доренко, но безрезультатно.

Сергею Доренко было 59 лет. Он родился в Керчи (Украина), окончил историко-филологический факультет университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

С 2008 года Доренко был главным редактором и ведущим радиостанции "Русская служба новостей". Он покинул ее в 2013 году, когда гендиректором был назначен Арам Габрелянов. После этого Доренко возглавил новую радиостанцию "Говорит Москва".

Также "Страна" сообщала про обстоятельства гибели Сергея Доренко.