Накануне выхода новой серии финального сезона "Игры престолов", премьера которой состоится 12 мая и будет длиться 80 минут, HBO показал несколько фотографий из пятого эпизода.

Судя по снимкам, борьба за Железный трон идет полным ходом, и все движется к тому, что эта война для многих героев станет последней. Дейенерис скорбит об убитом драконе по имени Рейгаль, а Джон Сноу, Тирион Ланнистер и Давос Сиворт стоят со своей армией у Королевской Гавани. Серсея не собирается сдаваться.

Фото: hbo.com

До этого был опубликован тизер пятой серии финала, в котором главные герои с задумчивостью смотрят вдаль.

Четвертая серия заключительного сезона "Игры престолов" вышла в ночь на 6 мая по киевскому времени и вызвала множество шуток и мемов в сети из-за киноляпа со стаканчиком кофе, попавшим в кадр. Позже создатели с помощью цифровых технологий исправили ошибку и обновили серию.

Напомним, что компания Starbucks заработала около 2,3 млрд долларов на фото со стаканом кофе в Игре престолов.

Всего в сезоне запланировано шесть серий. Чтобы избежать утечек сюжета, его не показывали критикам и рецензентам до официальной премьеры. Шоураннеры составили музыкальную подсказку о том, как закончится сериал.

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