Вчера, 9 мая, во Львове на улице Вернадского 25-летняя автоледи наехала на пьяного мужчину, который спал на дороге во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Peugeot, 25-летняя львовянка совершила наезд на 43-летнего жителя Пустомытовского района, который лежал на проезжей части во дворе дома", - говорится в сообщении.

В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и ушиб головы. Мужчина был госпитализирован, медики диагностировали у него также "алкогольное опьянение". Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В этот же день во Львове радикалы напали на главу местной областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Инну Иваночко.

Как сообщала "Страна", во Львове 9 Мая осквернили орден Отечественной войны, в полиции это назвали мелким хулиганством.