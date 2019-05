Популярный китайский бойбенд WayV выпустил клип на песню "Take Off", который был снят в Киеве. Клип выложен на Youtube-канале группы. Композиция войдет в новый мини-альбом коллектива Take Off.

Среди локаций в ролике можно увидеть недостроенный Подольско-Воскресенский мост и улицу Сагайдачного. Также несколько кадров сняты в ангаре, на фоне украинского самолета ГП "Антонов".

Видео: youtube.com

WayV - китайский бойбенд, сформированный в 2019 году компанией S.M. Entertainment и Label V. Они являются четвертым юнитом южнокорейского бойбенда NCT, но не имеют приставку NCT из-за запрета на корейскую музыкальную индустрию в Китае, однако могут продвигаться вместе с другими участниками NCT. Юнит состоит из семи участников: Куна - лидера группы, Тэна, Вин Вина, Лукаса, Хендери, Сяоцзюня и Ян Яна. Дебют состоялся 17 января с мини-альбомом The Vision.

Напомним, что российский рэпер Скриптонит снял новый клип Podruga на Троещине в Киеве.

Также мы писали о том, что американская звезда Майли Сайрус выпустила клип, который снимали на Дарницком мосту в Киеве.