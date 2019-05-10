Радикальная Партия Олега Ляшко будет настаивать на проведении инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не 19 мая, а 26 мая. Об этом сообщает УНН.

"Официальной позиции нет, однако недавно обсуждали, что 19 мая и Владимир Вятрович заявил - это День памяти жертв политических репрессий, поэтому мы считаем, что эта дата неудачная и будем настаивать на проведении инаугурации 26 мая", - сообщил член парламентской фракции радикалов Алексей Кириченко.

Как писала "Страна", Зеленский предложил назначить днем инаугурации 19 мая. В парламенте пообещали определиться с датой инаугурации на ближайшем пленарном заседании 14 мая. В Верховной Раде уже есть проект постановления об инаугурации 19 мая авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пообещал, что на инаугурацию Зеленского из США прибудут делегаты "высокого уровня".

Также добавим, что Коломойский заявил, что вернется в Украину после инаугурации Зеленского и не будет никому мстить.