Google добавил к мобильной операционной системе Android 53 новых гендерно-нейтральных эмодзи, сообщает The Verge.

Эмодзи можно использовать уже сейчас, но исключительно на устройствах Pixel. Эти смайлики были разработаны, чтобы разместиться посередине между существующими мужскими и женскими эмодзи, которые есть во всех версиях Android. Новые эмодзи появятся на всех устройствах под управлением Android Q до конца этого года.

"Мы не называем их полисексуальными, бесполыми или гендерно-нейтральными эмодзи, и не называем также унисекс. Унисекс - это то, что вы называете штанами. У вас есть возможность создать что-то более уникальное и личное", - заявил дизайнер Google Дженнифер Дэниэл. Уже сейчас каждый, у кого установлена последняя версия Android Q Beta 3, может получить доступ ко всем новым смайликам.

Фото: theverge.com

Существует еще одна проблема, из-за которой компания создала новые смайлики. Когда на устройстве не указан основной стандарт Unicode, то дизайн Google для человека в сауне - женщина, а в iOS - мужчина. Это означает, что гендерные смайлики могут меняться, когда сообщения передаются между платформами, создавая путаницу.

Фото: theverge.com

Это не означает, что старые смайлики с гендером исчезнут (они все равно могут быть доступны через контекстное меню), но нейтральные эмодзи могут быть по умолчанию на клавиатуре.

Напомним, что в Google обнаружили дискриминацию сотрудников-мужчин.

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