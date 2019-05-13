Рано утром 13 мая по киевскому времени вышла пятая, предпоследняя, серия финального сезона "Игры престолов". Это экранизация чернового варианта книги Джорджа Мартина "Грезы весны" - из цикла "Песнь Льда и Пламени".

"Страна" собрала всю информацию о пятой серии восьмого сезона. А также интересные факты, связанные с сериалом, после выхода предыдущей, четвертой серии.

Трейлер и сюжет 5 серии 8 сезона

По традиции HBO выпустил трейлер пятой серии перед премьерой. Осторожно, после ролика начнется описание и спойлеры.

Серия начинается с того, что Варис окончательно предает королеву Дейенерис и предлагает Джону занять ее место. Тот с негодованием отказывается. Тирион, которые уже в курсе измены Вариса, доносит на нее королеве. Та сжигает Паука драконьим пламенем.

Все это происходит на Драконьем камне, куда перебралась вся компания.

Затем уже порядком озлобленная Дейенерис планирует атаковать Королевскую Гавань, невзирая на массовые жертвы. Тирион берет с нее слово: если во время штурма зазвонит колокол, и ворота откроются, то город предавать огню и мечу не будут. Королева отстраненно кивает и отдает Серому Червю приказ отправляться в поход.

Накануне боя Тирион тайно освобождает из плена Джейме - тот, оказывается, попался солдатам драконьей королевы, когда пробирался с Севера на Юг. Карлик уговаривает брата вернуться в столицу и спасти ее от разрушения. Джейме переправляют в город люди Давоса Сиворта.

Утро начинается со штурма Королевской Гавани. Дейенерис, ловко увиливая от антидраконьих стрел, сжигает флот Эурона Грейджоя. После чего рушит внешние стены столицы, сбивая "скорпионы" - огромные арбалеты против драконов. Теперь город считай что взят - защита от "авиации" разрушена.

На на море, ни на суше в нее не попадает ни одна стрела. Хотя плотность огня на этот раз выше, чем была когда-либо. Да и подлетела Дейенерис как раз с той стороны, откуда ее ожидали. Такой удачи сценаристы никак не объясняют, а просто ставят перед фактом.

Дракон начинает рушить стены, и в столицу врывается армия под руководством Джона Сноу и Серого Червя. Они быстро зачищают от войск внешний придел города. И упираются в главные ворота, за которыми - все население Королевской Гавани. Теперь только эти ворота отделяют военную операцию от массовой бойни.

Атакующая армия остановилась. Тирион ждет сигнала от Джейме, который должен зазвонить в колокол и отсигнализировать о сдаче города. Тем более, что гарнизон, оборонявший внутренние стены, уже сдался, бросив мечи на землю. Дело идет к почти бескровному сценарию.

Джейме действительно успевает пробраться во внутренний город. Он добирается до главной часовни и звонит в колокол. Дейенерис в это время сидит на драконе, который приземлился у главных ворот. Заслышав колокол, она несколько раз меняется в лице. Потом взлетает и направляется в сторону Красного замка, где укрылась Серсея.

По пути она внезапно начинает жечь жилые кварталы. Бойня возобновляется. Войска врываются во внутренний город и начинают зачищать то, что не успел выжечь дракон. Мирное население - а это в основном женщины и дети - массово гибнут в огне.

На лице Тириона и Джона отчетливо написано, что зря они не послушались Вариса. Правда, вслух этого никто не произносит. Но видно, что они явно поменяли свое отношение к белокурой королеве.

Джейме старается пробраться в Красный замок, к сестре. По пути он встречает Эурона Грейджоя, который выплывает из моря. Они вступают в поединок. Джейме убивает железнорожденного, хотя сам получает две серьезных раны кортиком. Несмотря на то, что Эурон перед смертью дважды всаживает лезвие в тело Ланнистера, тот уходит, даже не хромая.

В Красный замок уже пробрались Арья и Пес. Сандор Клиган уговаривает младшую Старк уходить, а сам атакует своего старшего брата Григора, который сопровождает Серсею.

Пес отпускает королеву, а с братом вступает в поединок. Но убить сира Григора не так-то легко - он не умирает, даже если вонзить меч ему в голову. Тогда Пес бросается на своего зомбо-брата и они вместе срываются с башни вниз, где бушует пламя дракона.

Джейме пробирается в замок и встречает Серсею. Они бегут в подземелье, где хранятся черепа драконов. Там их заваливает рухнувшими сводами.

Армии Безупречных и северян оканчивают зачистку города. Арья, вся израненная от камнепада, находит живую лошадь и уносится на ней. Конец серии.

Итак, кто из ключевых героев умер в этой серии:

Пес - Сандор Клиган

Его брат - Григор Клиган

Эурон Грейджой

Варис по кличке "Паук"

Квиберн, десница Серсеи

Серсея и Джейме - под вопросом. Показали, как на них рухнул потолок. Но их мертвых тел не было. Поэтому в последней серии вполне вероятно "чудесное воскрешение".

Дальше - финал саги, которая выходит с 2011 года, то есть вот уже восемь лет. Тизер последней, шестой серии "Игры престолов", уже опубликован. В нем мы видим, как Дейенерис принимает власть над сожженным ею городом.

Конфуз со стаканчиком

После выхода четвертой серии поклонники сериала обсуждали сразу несколько тем. Внимательные зрители заметили, как в четвертом эпизоде в кадре появился бумажный стаканчик с кофе. Он стоял на столе возле Матери драконов - Дейенерис Таргариен.

Фото: Тот самый стаканчик в кадре

Стаканчик тут же стал мемом. А пользователи предположили, что это скрытая реклама кофейной сети Starbucks.

А на канале НВО заявили, что кадр был испорчен случайно и что это не более чем киноляп и упущение мастеров монтажа. Кофе на площадке пила актриса Эмилия Кларк и его забыли убрать, когда камеры заработали. При этом на американском канале удивились, что курьезный эпизод пропустили масса специалистов, которые монтировали и отсматривали видео, но сразу же разглядели обычные зрители.

Представители НВО также отшутились в Twitter, написав, что чашка Starbucks оказалась в кадре по ошибке, ведь Дейенерис заказывала травяной чай.

Не упустили возможность сыграть на хайпе и в Starbucks. В компании также пошутили, что удивлены выбором Дейнерис, ведь ей стоило заказать "Драконий Напиток".

При этом, несмотря, на уверения, что прокол со стаканчиком - это не product placement. По подсчетам маркетинговой компании Hollywood Branded, это принесло Starbucks порядка 2,3 миллиарда долларов. При подсчете учитывалось упоминание компании в интернете, на ТВ и радио, упоминания в соцсетях, тэги с названием Starbucks, которые разошлись в соцсетях, форумах, блогах и новостных сайтах. А сама чашка уже вошла в историю и будет приносить доходы компании, в той или иной степени, и дальше.

Примечательно, что в кадре вовсе не чашка Starbucks, а стаканчик из кофейни Paper Cup в Белфасте - с похожим принтом. Но слава досталась более узнаваемому бренду. Сам магазинчик закрылся к моменту выхода последнего сезона, но во время съемок в белфастской студии многие актеры, в том числе Эмилия Кларк, любили забегать за кофе на вынос.

Прогноз Стивена Кинга

После выхода четвертой серии поклонники обсуждали и прогноз концовки сериала от одного из его известных поклонников - автора романов ужаса Стивена Кинга. Он предположил, что Дейенерис и Джон Сноу могут погибнуть во время битвы в Королевской гавани. А Железный Трон освободится для Тириона Ланнистера.

Антирекорд четвертой серии

Несмотря на интерес миллионов поклонников, рейтинги популярного агрегатора Rotten Tomatoes показали, что четвертый эпизод установил антирекорд для всех серий саги, собрав всего лишь 57%, продолжая падать. И это при том, что в предыдущих сезонах, эпизоды "Игры престолов" не опускалась ниже 80%. Премьеру четвертого эпизода восьмого сезона посмотрели 11,8 миллиона зрителей. В то время, как третий эпизод в день премьеры увидели 12,02 миллиона.

Хотя, конечно же, общее количество зрителей четвертого эпизода, включая отложенные просмотры и просмотры на других платформах, кроме HBO, все еще остается внушительным - 17,2 миллиона человек. Это сопоставимо с населением такой страны, как Чили. И почти на миллион больше, чем количество жителей в Нидерландах.