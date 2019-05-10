Государственная исполнительная служба Минюста Украины взыскала в пользу государства с кипрских компаний, связанных с беглым экс-президентом Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возвращение средств в пользу Украины состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, размещенных на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

В ведомстве отмечают, что средства, взысканные с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками. Одновременно Глущенко уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 342 762,37 гривен и 1 010 072,39 долларов США.

Как сообщала "Страна", экс-президент Виктор Янукович, празднуя победу на президентских выборах в 2010 году, подарил работавшему на него и "Партию регионов" американскому политтехнологу Полу Манафорту черную икру стоимостью $30-40 тысяч.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет рад возвращению в Украину Януковича и что экс-президента ждет тюрьма.

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