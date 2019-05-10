Сегодня, 10 мая, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник пришел в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля. Об этом Сытник заявил журналистам на брифинге возле здания ГПУ, сообщает 112 Украина.

О том, что его вызвали, Сытник узнал из СМИ. "Все-таки решил прийти, потому что повестку я увидел в СМИ, но официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали, поэтому, как указано в повестке, это дело, которое зарегистрировано по части 1 статьи 365 УК, вызывают в качестве свидетеля, сейчас услышим, что будут спрашивать", - заявил Сытник.

Напомним, что 7 мая стало известно, что Сытника вызывают на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Директора НАБУ намерены допросить в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

Статья о превышении служебных полномочий, вероятно, появилась после того, как внефракционный нардеп Борислав Розенблат обнародовал аудио с голосом якобы Сытника и признаниями в помощи кандидату в президенты на прошлых выборах в США Хиллари Клинтон.

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