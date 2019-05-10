Администрация президента США Дональда Трампа готовится расширить список стран, которые подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.



Министерство финансов США дважды в год выпускает доклад, в котором в числе прочего указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. По данным собеседников агентства, в ближайшем по времени докладе, который выйдет в мае, число таких государств достигнет двадцати. В прошлом отчете их было 12.

Отмечается, что расширение списка произойдет из-за того, что Минфин изменил один из критериев, который влияет на внесение стран в этот перечень. На данный момент США ведут надзор за действиями с национальными валютами стран - крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, а также Швейцарии. Bloomberg отмечает, что в расширенный список могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд. У этих стран большой профицит торгового баланса с США. Ожидается, что Индия и Южная Корея будут исключены из перечня.

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Напомним, американские банкиры массово бросают работу, сколотив состояние на криптовалютах.

