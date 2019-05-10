Конгрессу США передали несколько петиций, которые собрали 10 миллионов подписей в пользу того, что президент Дональд Трамп достоин импичмента. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Подписи были собраны под руководством активистов движения MoveOn и переданы члену Палаты представителей Рашиде Тлаиб (штат Мичиган). Она внесла законопроект о запуске процедуры импичмента против Трампа на рассмотрение судебного Комитета.

Дискуссия об импичменте Трампа среди демократов возобновилась после завершения расследования "российского дела" специального прокурора Роберта Мюллера. По итогам расследования выяснилось, что Трамп и его предвыборный штаб не сговаривались с Россией. Однако Мюллер хоть и не обвинил Трампа, но и не оправдал его однозначно. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что препятствий правосудию в ходе расследования не было, однако некоторые демократы с этим не согласны.

Напомним, две трети американцев выступают против импичмента президента США Трампа.

Впрочем, в США еще с 2017 года заявляют об официальной попытке запустить импичмент Трампа. Однако импичмент маловероятен, несмотря на кремлевское досье.