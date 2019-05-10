Компании такси Uber и Bolt в Украине объявили, что отказываются от автомобилей на иностранной регистрации.Об этом сообщает Аin.ua.

С 9 мая сервис Uber при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (к примеру, страхового полиса), такие требования отклоняет. При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить работу.

Bolt (бывший Taxify) перестанет добавлять на платформу автомобили на еврономерах с 24 мая 2019 года. "Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным", - отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Все эти изменения связаны с законодательством: правовой статус "евроблях" в Украине определяется законами №8487 и №8488, которые вступили в силу 26 ноября 2018 года. Первый снизил стоимость растаможивания автомобилей и ввел скидку в размере 50% в первые три месяца действия, второй - ввел штрафы за нарушение таможенных правил.

Напомним, что льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля, за период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из ввезенных авто.

Ранее "Страна" разбиралась, что евробляхеры собираются делать со своими авто.

Также мы писали о том, что Uber ввела автоматическое отключение водителей, работающих за рулем более 12 часов подряд.