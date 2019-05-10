В Украине сохраняются некоторые риски для макроэкономической стабильности, несмотря на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что продление части ограничений на валютном рынке необходимо, потому что действующие меры защиты обеспечат последовательность процесса валютной либерализации. Национальный банк планирует ослаблять и отменять меры защиты постепенно и по мере улучшения макроэкономической ситуации с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке.

В то же время в НБУ сообщают, что конечная цель валютной либерализации - свободное движение капитала без каких-либо валютных ограничений.

Напомним, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева полагает, что в Украине нет проблем на макроэкономическом уровне, однако основная проблема страны - отсутствие верховенства закона.

Как сообщала "Страна", в Министерстве экономического развития и торговли дали ориентировочную оценку росту реального валового внутреннего продукта Украины за январь-март 2019 года в сравнении аналогичным периодом за прошлый год, который составил 2,2%, хотя в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составил 3,5%.

Ранее сообщалось, что после первого квартала в правительстве ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019 год.