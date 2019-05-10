Команда избранного президента Владимира Зеленского заявила о необходимости срочной проверки эффективности использования концерном "Укроборонпром" бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений. Об этом советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин написал в Facebook.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна "Укроборонпром". Минфину поручен поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для ВМС Украины", - отметил он.

Апаршин подчеркнул, что Минэкономразвития в 2018-2019 гг. получило на данную программу 5,5 млрд грн. "У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложения от правительства", - написал советник избранного президента.

Фото: facebook.com

Напомним, что в СНБО сообщили, что создадут вместо распущенного Укроборонпрома.

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