Государственное бюро расследований (ГБР) ведет дело по факту незаконного назначения 21 детектива в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и возможного присвоения в период 2015-2018 годов 38 млн гривен выплаченной им зарплаты. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

"В производстве первого следственного отдела управления организации досудебных расследований ГБР находится уголовное производство по факту незаконного, без проведения конкурса, назначения детективов НАБУ, в результате чего в период 2015-2018 годов им безосновательно за счет заработной платы выплачено около 38 млн гривен", - говорится в материалах суда. Дело расследуется по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования у следствия возникла необходимость в получении у Пенсионного фонда Украины, документов в отношении сотрудников НАБУ, которые содержат информацию о получении ими заработной платы.

Однако 5 апреля Печерский районный суд Киева отказал ГБР в таком доступе.

Напомним, что глава ГБР Труба просил НАБУ проверить всех 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР.

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