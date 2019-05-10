В Николаеве мужчина вытолкнул с седьмого этажа собственную мать, в результате женщина погибла. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Трагедия произошла вечером 9 мая в доме 135 по проспекту Центральному. "Как выяснили правоохранители на месте происшествия, пострадавшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. И сегодня, будучи пьяным, мужчина снова устроил ссору, во время которой и столкнул мать с балкона дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали. Событие квалифицировали по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" (наказание - от 7 до 15 лет). Продолжаются следственные действия.

Фото: novosti-n.org

Местные СМИ пишут, что очевидцы слышали, как в одной из квартир кто-то громко ругался. Потом они услышали на балконе женским голосом фразу "Сыночек, я твоя мама, не надо...". После этого на балконе свидетели увидели повисшую на руках женщину, которая держалась за перила балкона. В это же время мужчина пытался оторвать ее руки от перил, что ему и удалось.

Фото: novosti-n.org

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что это был родной сын погибшей, ранее судимый. Жители дома рассказывают, что задержанный уже давно "является настоящим проклятием для соседей", а патрульные практически еженедельно доставляли дебошира в райотдел полиции.

Напомним, что в Николаеве мужчина собирался метнуть гранатой по "Бессмертному полку".

Также мы писали о том, что под Николаевом 9-летнего мальчика насмерть завалило мусором.